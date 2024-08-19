В Тюмени и Тобольске в честь 80-летия региона проходит фестиваль "Сибирь на вкус"

Спецвыпуск фестиваля "Сибирь на вкус" посвящено 80-летию Тюменской области - шеф-повара популярных заведений Тюмени и Тобольска с 12 по 25 августа готовы раскрыть любовь к региону в своих гастрономических сетах.

В фестивале участвуют одиннадцать ресторанов, посетителям предлагают сеты, состоящие из закуски, горячего и десерта, приготовленные с добавлением локальных продуктов.

В "Чуме" вы попробуете паштет из печени оленя с анисовым печеньем и брусничным вареньем, подкопченный окорок оленя в специях с лисичками и тыквенным пюре и сырчики с морошкой. Рыбный ресторан "Посейдон" удивит закуской из сосьвинской сельди на бородинском хлебе с черной икрой, муксуном с кремом из сельдерея и сорбетом из морошки. В ресторане "Дача" подадут икряники с копченым муссом и малосольным огурцом, селянку с томленой говяжьей грудинкой и свиным ребром, сырчики с кедровым орехом и медовым грильяжем, настойку "Вишневка на щепе".

В гастробаре Winchester можно отведать оленину с карамелизованным соте из моркови и вишневым соусом, стейк из свинины с вешенками и сливочным соусом, манник с брусникой, карамелизованной грушей и сиропом попкорна. В PLOVLOUNGE — долму из судака, утку с соусом из морошки, крем-брюле из кукурузы. "Столица деревень" угостит гостей маринованными креветками с муссом Шисо и фермерскими огурцами, мини-кебабами из ягненка, ганашом с лаймом и крамблом из кедрового орешка с садовой малиной.

В таверне "Парнас" и гастробаре "Жги угли" можно попробовать консервы из карася с хлебом, рваного лося на стейке из тыквы, малиновый кремчиз и ягель, коктейль "Сибирская смородинка". Кафе "Нора" представит блинный торт с лисичками, яблочный десерт и лимонад на основе чая и минеральной воды.

Ресторан авторской грузинской кухни "Гедонист" в Тобольске презентует риет из северных рыб, консоме из утки, ганаш с кедровым орешком и эспрессо. А в семейном кафе "Простые радости" гостям предложат паштет из лисичек с тостами из бородинского хлеба, филе щёкура с мятым картофелем и соусом из трав, морковный кекс с кедровыми орехами и пеной из ирги.

В рамках этого выпуска фестиваля гостей ждут вкусные интерактивы. Например, мастер-класс по приготовлению сибирского сугудая из нельмы, маринованного в тюменской минеральной воде, а также исторический завтрак, посвященный сибирскому купечеству в эмиграции, с презентацией антикварных изданий в ресторане-гротеск "Столица деревень". В ресторане Winchester состоится винный ужин под фильм Хичкока, в котором сыграла актриса, родившаяся в Тюмени.

Организатором фестиваля выступает Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров.