В Тюмени начинается работа по проектированию образовательного культурно-досугового центра и школы на 1 101 место

Проект школы на 1101 место и культурно-досугового центра, которые планируется возвести в районе существующих школы №7 и театрального центра "Космос", разработают до конца 2025 года, сообщает Главное управление строительства ТО.

"Победителем конкурса по отбору проектной организации стало АО "Институт Тюменьгражданпроект". До конца 2025 года компания должна разработать проектную документацию по объекту "Строительство школы в районе улиц Рижская - Республики г. Тюмень". В состав объекта войдут здания школы и культурно-досугового центра, соединённые теплым переходом",- указано в сообщении.

Ориентировочная общая площадь объекта составит 22 944 "квадрата". О сносе школы №7 и МТЦ "Космос" в настоящий момент о сносе существующих объектов речи не идёт, уточнили в ГУС.

В процессе разработки проекта культурно-досугового центра пройдёт ряд публичных обсуждений по наполнению пространства.