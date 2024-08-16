Как использовать "ИТ-навигатор" для продвижения цифровых проектов?

"ИТ-Навигатор Тюменской области" — сервис, предоставляющий возможность получения актуальной и детальной информации о федеральных и региональных мерах поддержки для ИТ-компаний и организаций иных сфер, внедряющих цифровые технологии.

Кроме этого, "ИТ-навигатор" выступает как онлайн-платформа для эффективной коммуникации заказчиков и поставщиков цифровых решений. Функционал доступен в разделах "Каталог ИТ-решений" и "Запросы на ИТ-решения".

С помощью раздела "Каталог ИТ-решений" компании могут продвигать разработанные ими цифровые проекты и продукты через платформу.

Предложить свое ИТ-решение для публикации в каталоге могут любые компании и предприниматели, зарегистрированные в Тюменской области. В качестве цифрового решения может выступать программное обеспечение или программно-аппаратный комплекс. Предложить ИТ-решение для размещения на ресурсе просто — для этого достаточно заполнить и отправить форму заявки, размещенную на платформе. На сегодняшний день на платформе представлено 47 различных ИТ-решений.

В Каталоге компании могут размещать не только готовые продукты, но и стартап-проекты, признанные призерами и победителями различных конкурсных мероприятий.

Пользователи сервиса могут легко находить необходимые им цифровые решения в каталоге с помощью удобных инструментов фильтрации и поиска. Фильтровать проекты можно как по типу решения ("продукты", "стартапы"), так и по отраслям применения.

Если же подходящего для пользователя цифрового решения на платформе не размещено, то решить данную проблему поможет раздел "Запросы на ИТ-решения". В нем пользователи могут кратко описать конкретную технологическую или бизнес-задачу, для которой им требуется цифровое решение, и указать сферу его применения. В ответ на запрос любой разработчик или интегратор может предложить собственный проект или технологию для решения поставленной заказчиком задачи.