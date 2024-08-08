Моор поручил развивать строительно-индустриальный кластер Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное заседание регионального Совета по улучшению инвестиционного климата и Экспортного совета.

Участники заседания обсудили, что нужно предпринять власти и бизнес-сообществу, чтобы деловой климат в регионе стал еще комфортнее.

"Бизнес должен работать в обстановке стабильности. Именно в этом залог успешного социально-экономического развития региона", – подчеркнул Александр Моор.

Кроме того, глава региона поручил принять меры для дальнейшего развития созданного в 2024 году строительно-индустриального кластера Тюменской области.

На данный момент кластер объединяет 25 компаний с общим объемом выручки свыше 19 млрд рублей. Участники кластера уже инициировали 8 инвестпроектов по производству импортозамещающей продукции с общим объемом инвестиций более 4 367 млн рублей.

Также губернатор поручил принять меры для сокращения сроков подключения объектов строительства к инженерным сетям.