ВТБ запускает ипотеку на ИЖС с эскроу

С 6 августа тюменцы могут оформить ипотеку на строительство частных домов с использованием эскроу-счетов. Это позволит им получить дополнительную защиту денег – средства будут перечислены подрядчику только после завершения стройки. Подать заявку на кредит клиенты могут как по обновленной "семейной" ипотеке, так и по базовым условиям банка.

Залогом в таком кредитовании становится земельный участок, а после завершения строительства – дом. Дополнительное обеспечение на период строительства дома – поручители или залог другой недвижимости – предоставлять не нужно. Возможных подрядчиков и проекты для заключения договоров подряда с эскроу-счетами можно подобрать на цифровом сервисе строим.дом.рф.

Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин:

Эскроу давно и успешно применяется при строительстве квартир, защищая россиян от срыва сроков их сдачи. Широкое распространение этого инструмента на ИЖС наведет порядок и в этой сфере. Конечно, пока подрядчиков, готовых так работать, немного, но мы уверены, что вполне справедливое желание россиян получить прозрачный и понятный продукт подтолкнет многие компании перестроиться. Вместе со специальными ипотечными программами это сделает частные дома еще более конкурентными по сравнению с квартирами.

Бабин добавил, что в ВТБ заемщикам, планирующим получить ипотеку на ИЖС, необязательно размещать первоначальный взнос на текущем счете – достаточно выписки со счета эскроу. Для формирования взноса можно использовать средства материнского капитала. Ипотека на ИЖС с эскроу позволяет не только купить участок и возвести дом "с нуля", но и продолжить ранее начатое строительство.