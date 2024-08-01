Тюменская область предлагает своим гостям отдых в термах сочетать с гастровпечалениями

Делегация Тюменской области презентовала туристические кейсы на всероссийском форуме "Россия вдохновляет на путешествия" в Выборге. В частности, тюменцы рассказали о продвижении бренда Visit Tyumen и презентовали успешные кейсы в направлении оздоровительного отдыха на термальных источниках и гастрономического туризма, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Эксперты индустрии туризма и гостеприимства "сверили часы", представили свои трендовые продукты и лучшие практики, обсудили вызовы и текущие задачи по важным направлениям летнего сезона, включая семейный, событийный, деловой, детский, круизный отдых.

Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов в рамках круглого стола "Туристические бренды городов России" рассказал о создании бренда Visit Tyumen, разработке ключевых слоганов, презентовал кейс "Термальное минеральное море", а также поделился инструментами и механизмами по увеличению показателей узнаваемости бренда на федеральном рынке – на круглом столе "Продвижение туристических проектов".

"Тюменская область представила единый туристический бренд Visit Tyumen, который с каждым годом становится популярнее среди гостей региона. Мы рассказали, как появились известные на всю страну слоганы: "В Сибирь по своей воле", "Холодные снаружи, горячие внутри". Также разобрали инструментарий продвижения, позволяющий ежегодно наращивать турпоток. Для многих регионов вопрос позиционирования актуален, поскольку они начинают формировать долгосрочные планы по продвижению своих турпродуктов", – прокомментировал Дмитрий Пухов.

В свою очередь председатель оргкомитета форума "Россия вдохновляет на путешествия", основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов высоко оценил туристический потенциал региона и отметил, что отдых в Тюмени – столице термальных вод – может стать доброй традицией не только для жителей и гостей региона, но и для экспертного сообщества в рамках отдельного гостевого тура в период новогодних праздников.

"Потенциал Тюменской области огромен! Предложение совместить отдых на термальных источниках и при этом насладиться качественными блюдами сибирской кухни, которые предлагаются в регионе, – то, что необходимо туристам. Это направление для путешествий сейчас очень востребовано! Во многих городах сейчас активно развивается направление отдыха, включающееся в себя термы, но они созданы искусственно: в город привозят воду, грязи и все необходимое. Но в Тюмени – это настоящие природные термы! Я еще на форуме в Выборге начал формировать группу друзей, с кем мы отправимся на Новый год в Тюмень. Мы уже обсуждаем наш маршрут, который будет включать Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, и обязательно 31 декабря поход в термы. Я со своей супругой Ларисой уже встречал Новый год в отеле "ЛетоЛето" – мы были в восторге. Это отличная традиция – встреча друзей 31 декабря в Тюмени на горячих источниках", – поделился планами Геннадий Шаталов.

Также делегация Тюменской области представила новый, формирующийся продукт, концепция которого была сформулирована на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Организатор проекта "Исторические ужины" Лидия Носова рассказала об опыте формирования гастрономической идентичности региона, особенностях и характерных чертах сибирской кухни, а также поделилась яркими примерами адаптации старинных рецептов к нашей современности.

"Тема продвижения гастрономической идентичности очень актуальна. Участники и спикеры были приятно удивлены, что мы делаем акцент на историческую основу и смыслы. Мы также подсказали вектор, как искать гастрономическую локальную уникальность, создавать гастровизитку, популяризовать особенности местной кухни", – уточнила Лидия Носова.