ВТБ не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2024 года может составить порядка 550 млрд рублей, заявил журналистам первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мы увеличим таргет по чистой прибыли. Была чистая прибыль 435 млрд рублей, новый таргет — 550 млрд рублей", — сказал Пьянов.
ВТБ во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,4%, свидетельствует отчетность госбанка. В целом за полугодие банк заработал 277,1 млрд рублей, что на 4,4% ниже результата за аналогичный период прошлого года, где были отражены нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.
"Мы говорили о том, что второй квартал 2024 года окажется лучше первого, то есть обещали более сильные квартальные результаты, чем в первом квартале, соответственно, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, высокую ставку, продержавшуюся и бывшую повышенной до 18% в пятницу соответственно, и жесткие макропруденциальные меры с точки зрения розничного кредитования, мы завершили второй квартал 2024 года с чистой прибылью 154,7 миллиарда рублей и шестимесячные результаты составляют чистую прибыль 277,1 миллиарда рублей", - сказал Пьянов журналистам.
ВТБ прогнозирует, что ключевая ставка сохранится на уровне 18% годовых до конца 2024 года. "Сейчас наш прогноз по ключевой ставке — это флэт (неизменность показателя ) 18% на конец третьего — четвертого кварталов", - заявил Пьянов.
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