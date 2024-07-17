Ярмарку вакансий для многодетных проведут в Тюмени

Рабочие места для трудоустройства многодетных родителей предложат в Кадровом центре "Работа России". Специализированная ярмарка вакансий здесь пройдёт 18 июля с 11 до 12 часов.

В мероприятии примут участие несколько работодателей. Среди них "Газпром трансгаз Югорск", Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области, рестораны "Сушкоф и пицца" и Вагонный участок Тюмень. Заявлены вакансии начальника смены диспетчерской службы, электромеханика службы связи, секретаря судебного заседания, повара, менеджера ресторана, контролера качества обработки белья и одежды и другие.

На ярмарке соискатели смогут лично пообщаться с представителями компаний, узнать об особенностях предприятия, требованиях к кандидатам, условиях работы.

Адрес Кадрового центра "Работа России": г. Тюмень, ул. Республики, д. 204В корп.3, 5 этаж, конференц-зал.

Предварительная регистрация не требуется, вход свободный.