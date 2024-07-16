7 тысяч медработников Тюменской области получают повышенную соцвыплату

В Тюменской области более 10 тысяч медицинских работников получают специальную социальную выплату, 7 тысячам из них, кто работает в в небольших селах и городах, доплата от Отделения СФР по Тюменской области поступает в повышенном размере.

С марта 2024 года увеличены размеры ежемесячных социальных выплат для медработников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, работающих в населённых пунктах, где до 50 тысяч жителей, размер увеличен до 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала – до 30 тысяч рублей. Их коллегам, работающим в местностях с населением от 50 до 100 тысяч человек, выплата составит 29 и 13 тысяч рублей соответственно. Отделение СФР по Тюменской области выступает оператором выплаты. Её оформление происходит ежемесячно на основании поданных медицинской организацией сведений. В них указана информация о каждом работнике, сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

"Самостоятельно обращаться за выплатой не надо. Электронные реестры формируются медицинскими организациями, передаются в ОСФР по Тюменской области. И далее в течение 7 рабочих дней Отделение перечисляет выплаты получателям", — добавила управляющий ОСФР по Тюменской Алефтина Чалкова.

Данная мера поддержки установлена Правительством в январе 2023 года. На сегодня в области под ее реализацию попадает 32 медицинских организации. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете позвонить в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный)