Тюменская область стала единственным регионом УрФО с положительной динамикой в сфере ЖКХ

Совместное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) и региональных штабов Уральского федерального округа провел в Тюмени заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, сообщает пресс-слжуба губернатора ТО.

В заседании по подготовке объектов электроэнергетики и ЖКХ к работе в отопительном сезоне 2024-2025 годов участвовали замгубернатора Сергей Шустов, представители Минстроя России, департамента ЖКХ Тюменской области, а также крупных генерирующих и электросетевых компаний.

Отмечено, что Советом Федерации одобрены изменения в законодательство, вступающие в силу с 1 сентября 2024 года, которые предусматривают создание на территории каждого субъекта РФ единого центра компетенции - системообразующей организации, ответственной за качество и надежность электроснабжения потребителей.

В ходе заседания определена необходимость превентивного развития инженерной инфраструктуры, а также выявлены "узкие" места энергосистем регионов, требующие дополнительной проработки. Субъектам электроэнергетики даны соответствующие поручения.

По данным Минстроя России, Тюменская область стала единственным регионом УФО, показавшим положительную динамику изменений как в жилищной, так и коммунальной сфере.