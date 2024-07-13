Тюменской области не хватает около 300 водителей автобусов, их готовы обучать бесплатно

Кадровый центр "Работа России" приглашает тюменцев бесплатно получить востребованную на рынке труда профессию "Водитель автобуса", причем с гарантией последующего трудоустройства.

Речь идёт о профессии "Водитель автобуса". Пройти обучение могут как безработные граждане, так и те, кто находятся в поиске работы. Участвовать в программе могут лица старше 21 года, имеющие водительское удостоверение категорий B или C более 12 месяцев. Помимо этого, у обучающихся должны отсутствовать медицинские противопоказания к работе водителем автобуса.

Период обучения - 152 часа. После окончания обучения и успешной сдачи экзаменов выдаётся сертификат о присвоении профессии водителя автобуса и гарантируется трудоустройство.

Вакансия "Водитель автобуса" уже долгое время входит в топ востребованных на рынке труда Тюменской области. На сегодня работодатели готовы трудоустроить 277 человек с водительскими правами категории D. Для водителей автобусов предусмотрен расширенный социальный пакет: дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней и право на досрочное назначение страховой пенсии.

По всем вопросам можно обратиться в Кадровый центр "Работа России" Тюменской области по тел.: 8(3452)27-38-63, доб. 219, 220 или 526 или по адресу г. Тюмень, ул. Республики, д. 204В, корп. 3, каб. 206, 208.