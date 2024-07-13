Welcome Fest и концерт в поддержку детского футбола пройдут в Тюмени 14 июля

Welcome Fest с акцентом на семейные ценности и благотворительный концерт в поддержку детского спорта пройдут 14 июля в Тюмени у стадиона "Геолог", организатором мероприятий выступает компания "Соболев Альянс".

На фестивале будет организована фудзона - рестораны представят блюда и напитки разных культур, также гостям обещают интерактивы, конкурсы, игры, мастер-классы и развлекательную программу. В аллее тюменских мастеров, ремесленники представят свои произведения. Вход на фестиваль свободный, 0+.

После праздничных гуляний в 18:00 все гости смогут посетить благотворительный концерт, на котором выступят Gayazovs Brothers, Сергей Бобунец (лидер группы "Смысловые Галлюцинации"), DJ Грув и ведущий Дмитрий Губерниев. " Это не просто развлечение для горожан и гостей города, а масштабное социальное событие. Ведь каждый человек, приобретая билет, совершает вклад в развитие будущих поколений – в детей. Все деньги от продажи билетов будут направлены на развитие проекта "Академия футбола"", - отмечают организаторы.