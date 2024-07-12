В работе YouTube в России могут возникнуть перебои из-за проблем с оборудованием Google

Ростелеком предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России из-за проблем с оборудованием, принадлежащим Google.

"В компании говорят о серьезной перегрузке имеющихся мощностей (в условиях роста трафика), которая может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения у абонентов всех операторов. Проблемное оборудование Google используется для кэширования и ускорения загрузки контента", - пишет РИА Новости.