В работе YouTube в России могут возникнуть перебои из-за проблем с оборудованием Google

13:03 12 июля 2024
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Ростелеком предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России из-за проблем с оборудованием, принадлежащим Google.

"В компании говорят о серьезной перегрузке имеющихся мощностей (в условиях роста трафика), которая может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения у абонентов всех операторов. Проблемное оборудование Google используется для кэширования и ускорения загрузки контента", - пишет РИА Новости. 

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