На Тюменском нефтегазовом форуме представят мобильные медкомплексы

Медицина и связанные с ней высокие технологии вызывают повышенный интерес у инвесторов, один из таких реализованных проектов представили руководители медицинской клиники "Про-Медицина", сообщил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Её особенность - наличие мобильных медицинских комплексов, которые уже успешно работают в труднодоступных поселках севера области. Этот инвестпроект, стоимостью 400 миллионов рублей, отличный пример взаимодействия бизнеса и региональных властей. Компания и в дальнейшем готова развиваться, открывая новые направления. В планах дополнительные вложения в размере 400 миллионов рублей в строительство еще одного медицинского объекта, на этот раз с хирургическим блоком", - сообщил Пантелеев.

Замгубернатора отметил, что на стыке медицины и промышленности возникают интересные проекты, например, мобильные медицинские комплексы, которые могут обслуживать удаленные производственные площадки. Все эти разработки будут представлены на Тюменском нефтегазовом форуме в рамках сессий по промышленной безопасности и охране здоровья персонала.