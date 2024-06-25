Тюменцам разрешили посещать леса

15:24 25 июня 2024
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В Тюменской области с 27 июня отменяется запрет на посещение лесов, однако сохраняется особый противопожарный режим и продолжают действовать правила пожарной безопасности в лесах.

Под запретом остается разведение костров, приготовление пищи на мангалах и жаровнях и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий. Под особым контролем также остаются соблюдение юрлицами, предпринимателями и гражданами требований пожарной безопасности в лесах вблизи хвойных молодняков, под кронами деревьев, на торфяниках и на лесосеках.

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