Тюменцам разрешили посещать леса

В Тюменской области с 27 июня отменяется запрет на посещение лесов, однако сохраняется особый противопожарный режим и продолжают действовать правила пожарной безопасности в лесах.

Под запретом остается разведение костров, приготовление пищи на мангалах и жаровнях и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий. Под особым контролем также остаются соблюдение юрлицами, предпринимателями и гражданами требований пожарной безопасности в лесах вблизи хвойных молодняков, под кронами деревьев, на торфяниках и на лесосеках.