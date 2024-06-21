Туман второй день вносит коррективы в работу аэропорта "Рощино"

Густой утренний туман в Тюмени снова стал причиной задержки нескольких рейсов на прилет и вылет в аэропорту "Рощино"

"По метеоусловиям Тюмени (туман) были задержаны рейсы: Ямал 885, Аэрофлот 2977, Победа 322, Аэрофлот 1503, Смартавиа 578. Пять бортов уходили на запасной аэродром в Екатеринбург. На данный момент задержанные рейсы прибыли в Рощино", - сообщает пресс-служба аэропорта.

По данным онлайн-табло, все задержанные на вылет рейсы, в числе которых Россия 6452, Победа 592, Россия 6366, Ямал 10 также отправились по маршруту.