В Тюмени работает выставка с нагрудными значками и скульптурами на тему комсомола

На выставке "Край с комсомольским значком", открывшейся в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 24 сентября, представлены нагрудные значки, рабочая одежда комсомольца, документы и фотографии. Также там можно ознакомиться с живописью и скульптурой советского периода, отражающими дух комсомольской стройки.

Цель выставки — раскрыть вклад комсомольских движений в реализацию всесоюзных ударных строек, которые проходили на территории Западной Сибири. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный методист по музейно-образовательной деятельности Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Дарья Симонова, экспозиция включает три раздела.

"Первый посвящен именно истории возникновения комсомольского движения в Тюмени. В 2024 году отметили 105 лет со дня образования тюменского комсомола. Второй - первой Всесоюзной ударной комсомольской стройке, которая началась после 1965 года, когда ЦК ВЛКСМ было подписано постановление об участии комсомольских организаций в ударных стройках по освоению и добыче нефтегазовых месторождений. После этого сюда по комсомольским путевкам стали направляться молодые люди со всех уголков Советского Союза. Третий раздел раскрывает, в каких именно стройках участвовали молодые комсомольцы. Это Самотлорское месторождение, строительство Тобольского нефтехимического комбината, железной дороги от Тюмени до Сургута", — поделилась она.

Выставка показывает, что комсомольцы участвовали не только в строительстве индустриальных объектов, но и инфраструктуры: жилых домов, детских садов, школ, больниц. Представлен арт-объект в виде панельного блока. Он символизирует то, что молодые комсомольцы участвовали в развитии сибирского региона, что играло большую роль в создании экономической стабильности всей страны, сообщает Тюменская линия.