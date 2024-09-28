В Тюмени создадут проекты, основанные на научных работах

Молодые тюменские ученые и театральные деятели примут участие в лаборатории по арт-исследованию. Результатом их совместной деятельности станут проекты, основанные на научных работах. Заявки на участие принимаются до 18 октября в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

В качестве участников проекта "Театр + Наука" ждут тюменцев в возрасте от 18 до 35 лет. Событие объединит научное сообщество и театральных деятелей. Они создадут перфолекции — лекции, совмещенные с театром. Представители театрального сообщества займутся художественной частью, а ученые — смысловым наполнением.

Куратором проекта станет режиссер, создатель театра "Немхат" из Перми — Александр Шумилин. А итоги работы, перфолекции, покажут в декабре на площадке театрального центра "Космос".

— В этом проекте мы предлагаем ученым рассмотреть свое исследование через призму театра и искусства, а создателям — зайти на неизведанную территорию, соединить науку и творчество, чтобы родился эксперимент, — поделилась Ирина Вадачкория, исполняющая обязанности руководителя Молодежного театрального центра "Космос", сообщает Мегатюмень.