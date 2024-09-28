Столетие писателя Лагунова отметили в Тюмени

В детской библиотеке имени Константина Яковлевича Лагунова отметили 100-летие со дня рождения писателя, чье имя новит детский филиал Тюменской областной научной библиотеки.
Праздник вышел далеко за библиотечные стены, юбилей автора любимых книг отмечали в детских садах, школах, творческих коллективах Тюмени. В гостях у некоторых любителей книг Константина Яковлевича с удовольствием побывали и специалисты из "лагуновской" библиотеки. Например, в 70-й школе, где подвели итоги творческих мероприятий к юбилею писателя-земляка - викторин, конкурсов, книжных выставок, библиотечных уроков.
Сотрудники библиотеки пригласили учеников школы к себе на экскурсию, а еще в качестве членов жюри, оценили работы ребят на конкурсе рисунков, в поэтическом турнире и семейной викторине в самой школе. Праздник получился камерным, но ярким и душевным.
Библиотекари предлагают направить свои работы (рисунки, видеоролики) для участия в других городских и областных конкурсах. Например, на семейный конкурс от Детской библиотеки имени Лагунова – книжный кросс "Путешествие с Константином Лагуновым".
По материалам Детской библиотеки им. К.Я. Лагунова (г. Тюмень).
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