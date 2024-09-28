Более 100 тысяч рублей в месяц могут получать финансовые консультанты в Тюмени

Зарплату 100 тыс. 715 рублей в месяц предлагают финансовым консультантам в Тюмени. Это самая высокооплачиваемая специальность денежной сферы.
Сметчикам работодатели предлагают доход в размере 76 тыс. 532 рублей, на 10 тыс. рублей меньше – экономистам, подсчитали эксперты "Авито работы".
Наибольший прирост спроса – плюс 48 % за год - зафиксировали по профессии бухгалтер. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 57 тыс. 823 рубля в месяц при полной занятости. Еще на четверть выросла потребность в экономистах, и на 13 % - в сметчиках, сообщает Тюменская линия.
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