Курс по разработке игр проведут для тюменских школьников

С 2021 года в Тюменской области реализуется проекта "GameDev станция", в рамках которого участники проходят курс образовательных треков, развивающих необходимые компетенции. Занятия проходят на базе Центра робототехники и автоматизированных систем управления.

Как сообщили в региональном департаменте информатизации, проект был создан в целях подготовки специалистов в узкопрофильной сфере. Обучение проводится по трем программам. Они рекомендованы для учащихся 8-11 классов (от 13 до 17 лет). Каждая программа рассчитана на один учебный год. А в финале ребята проходят итоговое тестирование и защищают разработанные за время обучения проекты.

– Система классов, образовательных программ и мероприятий направлена на развитие у школьников региона навыков, необходимых для реализации своего потенциала в сфере разработки игр, – рассказали в департаменте информатизации.

Направление разработки и создания компьютерных игр активно развивается и набирает все большую популярность, в том числе и в Тюменской области, сообщает Тюменская область сегодня.