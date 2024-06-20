Тобольский мэр проведет неформальную встречу с тюменцами

Приехать на экскурсию в Тобольск и пообщаться с главой города тюменцы смогут в ближайшие выходные.
В Тобольске при поддержке администрации города, специально для жителей и гостей города Тюмени запущен однодневный и двухдневный тур выходного дня "Тобольск – ключ к Сибири". В программу которого включено посещение новых интересных локаций, а также показ "по-новому" уже известных достопримечательностей города.
В эту субботу, 22 июня, участников тура из Тюмени ждет не только скидка на тур, но и уникальный подарок - встреча с главой города Тобольска Максимом Афанасьевым. Гости смогут пообщаться с мэром и узнать много нового и интересного о дальнейшем развитии Тобольска.
В администрации Тобольска отмечают, что комфортабельный автобус каждую субботу забирает гостей из отправных точек Тюмени и после экскурсионной программы доставляет их обратно.
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