У подростков РФ до 20 июня есть шанс записаться на хакатон Школы программирования

Продолжается регистрация на межрегиональный хакатон тюменской Школы программирования, участвовать в нем могут жители любого региона России, достигшие 14 лет, в командах от 2 до 6 человек, главное - успеть записаться до 20 июня включительно.

Хакатон пройдет в онлайн-формате. Тема - оценка корректности брендирования объектов национальных проектов. Выполнить задания нужно будет за три дня: с 21 по 23 июня, 24-го в 18:00 — защита работ, 25-го июня — итоги.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

Область знаний для хакатона — работа с базами данных и обучение нейросетей. ИТ-специалисты в этой области, а также увлеченные технологиями ИИ и программированием школьники и студенты могут попробовать свои силы в решении кейса.

Работы оценят федеральные эксперты. Лучшие решения команд будут внедрены для оценки качества брендирования национальных проектов во всех регионах России.