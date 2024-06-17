Тюменским аграриям до завершения сева осталось три процента

Посевную в Тюменской области завершили в 12 районах, в целом по региону план выполнен почти на 97 процентов - засеяно более 816 тысяч гектаров. Сейчас основные работы аграрии ведут по посеву однолетних трав на корма, а также посадке картофеля и овощей поздних сортов.

На утро 17 июня засеяно 691 тыс. га зерновыми и зернобобовыми, 22,9 тыс. га кукурузой, 35,2 тыс. га техническими культурами. Картофель посажен на площади 6 666 гектаров, овощи заняли 990 гектаров, сообщает департамент АПК.