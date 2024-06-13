Более 4,4 млн рублей штрафов выписано в Тюменской области за нарушение требований пожарной безопасности

За пожароопасный сезон, который в этом году начался с 5 апреля, в Тюменской области к административной ответственности привлечено 408 нарушителей обязательных требований пожарной безопасности на общую сумму штрафов более 4 400 000 рублей, сообщает областной главк МЧС РФ.

К административной ответственности в виде штрафа привлечено 27 виновников пожаров сухой растительности на общую сумму 255 000 рублей.

Особый противопожарный режим начался 5 апреля и был позже продлен до 26 июня. Во время его действия категорически запрещается разводить открытый огонь, посещать леса, проводить пожароопасные работы, выжигать сухую растительность.

Для обнаружения нарушителей требований пожарной безопасности используются беспилотные летательные аппараты.