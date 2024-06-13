Сбер и Межрегионфлот заключили соглашение о развитии и цифровизации водного транспорта

Сбер и Межрегионфлот подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках финансирования инвестиционных проектов, включая строительство судов, а также в рамках цифровизации бизнеса. Подписи в документе поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор управляющей компании группы "Межрегионфлот" Денис Ушаков.

Сбербанк и Межрегионфлот планируют развивать сектор водного транспорта в Тюменской области. Стороны намерены реализовать проекты по строительству самоходного сухогрузного судна, используя при этом принципы ESG, внедрять корпоративную автоматизацию и цифровизацию, а также программу "Корпоративное здоровье".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбербанк готов поддерживать проекты группы компаний "Межрегионфлот". Банк сможет предоставить финансовую, консультационную и информационную помощь в реализации инициатив, направленных на развитие сектора водного транспорта. Благодаря нашему сотрудничеству компания сможет увеличить свои возможности по всем направлениям деятельности.

Денис Ушаков, генеральный директор управляющей компании группы "Межрегионфлот":