Сенатор назвал Тюменскую область лидером по КРТ

Выездное совещание Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера прошло в Тюмени. Сенаторы оценили опыт реализации в регионе решений о комплексном развитии территорий, а также ознакомились с работой по реализации принятого в июне 2023 года постановления Совета Федерации РФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области".

"Тюменская область и город Тюмень – лидеры по комплексному развитию территорий. То, что мы увидели, впечатляет. Территория, которая отводится под КРТ, правильно застраивается. Мы разговаривали с людьми, которые там живут. Мы посмотрели благоустроенные дворы. Есть возможность жить комфортно и безопасно. Это очень важно", – подчеркнул председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Сенаторы ознакомились с предложениями тюменских строителей о совершенствовании механизмов строительства социальных объектов в рамках комплексного развития территорий.

В частности, делегация осмотрела ЖК "Европейский берег" и "Европейский берег 2.0". Вторая версия проекта реализована по федеральному закону о КРТ и является первым в России объектом, строительство которого начали по обновленной программе. При этом благоустройство территорий по измененному проекту позволило создать территорию с комфортным жильем вместо 153 домов без центральной канализации. Более 200 человек уже переехали в новое жилье, еще более чем у 100 есть такая возможность.

"Нам нужно знать, как закон работает на месте. Мы вносим поправки в течение двух последних лет, и было очень важно посмотреть, как это работает в Тюмени. Именно здесь, потому что регион – один из лидеров в сферах строительства, КРТ, благоустройства ... Мы посмотрели по качеству и срокам ввода, у нас вопросов нет. Встречались с жителями во дворе. Мамы с детьми сказали, что им здесь нравится", – рассказал Андрей Шевченко после осмотра ЖК.

В правительстве региона отмечают, что с использованием механизма КРТ в Тюменской области реализуется 27 проектов на территории площадью более 397 гектаров. В общей сложности планируется возвести 3,6 миллиона квадратных метров современного комфортного жилья. Благодаря КРТ из аварийного жилья переселено более 1 380 человек.