Жителю тюменского села помогли осуществить мечту о своей автомастерской

В 2024 году органы службы занятости населения Тюменской области уже предоставили финансовую поддержку 39 гражданам для открытия собственного дела в рамках программы содействия предпринимательской деятельности. Одним из успешных участников программы стал Виталий Сирихин из села Большое Сорокино.

Виталий с детства мечтал об открытии автомастерской. После получения образования слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике он решил воплотить свою мечту в жизнь.

В марте 2024 года Виталий обратился в Сорокинское отделение Кадрового центра "Работа России". Консультанты помогли ему разработать бизнес-план и успешно защитить его перед рабочей группой. В результате Виталий получил финансовую помощь в размере 192 000 рублей, которые он вложил в покупку необходимого оборудования для своей автомастерской.

"Я очень благодарен специалистам службы занятости за их поддержку и сопровождение в реализации моего бизнес-проекта. Сейчас у меня большие планы на развитие, и я даже рассматриваю возможность создания дополнительных рабочих мест", - рассказал Виталий.

В текущем году еще 140 жителей Тюменской области смогут осуществить свою мечту о собственном бизнесе при поддержке Кадрового центра "Работа России". Желающие могут получить консультацию по программе в любом отделении Кадрового центра.

Помимо финансовой помощи, программа содействия предпринимательской деятельности предусматривает также бесплатные консультации и тренинги по вопросам организации и ведения бизнеса; помощь с бизнес-планом; информационную поддержку на всех этапах открытия и развития бизнеса.

Участие в программе является отличной возможностью для тех, кто хочет стать предпринимателем и открыть свое дело в Тюменской области. При поддержке профессионалов и с помощью финансовых грантов можно существенно повысить шансы на успех.