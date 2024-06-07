Программа стажировки поможет получить первый трудовой стаж по полученной специальности

Совсем скоро у выпускников вузов и колледжей начнется новый этап жизни — поиск первой работы. Порядка 300 молодых специалистов ежегодно трудоустраивается при содействии службы занятости. Стажировка на предприятии помогает выпускникам уверенно войти в профессиональную сферу, набраться опыта и дополнить портфолио.
Анжелика Буракова в 2023 году окончила Ялуторовский "Агротехнологический колледж" по специальности повар, кондитер. Благодаря участию в программе она проходит стажировку под руководством опытного наставника в кафе игрового парка "Площадка". По окончании стажировки девушка планирует посвятить себя этой профессии.
Стать участниками программы могут молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет:
- выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
- граждане, ищущие работу;
- студенты, при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией.
Продолжительность стажировки составляет не более 3-х месяцев. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера, а также выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск.
Стажировка выступает эффективным инструментом поддержки молодых специалистов, помогая им на начальных этапах профессиональной деятельности, повышая их конкурентоспособность на рынке труда и способствуя сокращению безработицы среди молодежи.
Консультацию можно получить в любом отделении Кадрового центра "Работа России" Тюменской области или специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.
Фото - личный архив А.Бураковой
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