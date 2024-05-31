Сайфитдинов: депутаты положительно оценили работу регионального правительства в 2023 году

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Отчет губернатора Тюменской области о результатах деятельности правительства региона в 2023 году стал основным вопросом повестки очередного пленарного заседания думы, в котором приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти, федеральных структур, главы муниципальных образований.

Комментируя выступление Александра Моора, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что заслушанный отчет был принят депутатами единогласно и все законодатели дали высокую оценку работе регионального правительства. "Прошедший год принес нам не только новые вызовы, но и открыл перед нами новые возможности, прежде всего в экономике. Продолжилась ее адаптация к санкционному давлению. Несмотря на трудности, удалось сохранить социально-экономическую стабильность в Тюменской области", - также отметил спикер.

В числе приоритетов деятельности органов власти губернатор назвал исполнение всех социальных обязательств и улучшение качества жизни населения Тюменской области. Основная задача, которая была решена правительством региона, – сохранение занятости и реальных доходов граждан, считает председатель думы:

Экономика региона продемонстрировала устойчивость, по ключевым показателям зафиксирован рост. Темпы социального развития области были сохранены на высоком уровне, все целевые задачи выполнены. Это свидетельствует о том, что мы живем в благополучном регионе. У жителей нашей области есть уверенность в завтрашнем дне.

Спикер также отметил, что правительство Тюменской области оперативно реагировало на все вызовы. В 2023 году индекс промышленного производства достиг 109,3% по сравнению с 2022 годом. В 2023 году отмечается наибольшее за три последних года исполнение доходной части областного бюджета: 321 млрд 308 млн 699 тыс. рублей, что составило 114% к годовому плану.

Показателем слаженной командной работы правительства Тюменской области является организованная на высоком уровне борьба с паводком, который стал серьезным вызовом для региона уже в этом году: