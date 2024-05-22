В июне из Тобольска в Уфу запустят прямые рейсы

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" открыла продажи билетов по маршруту Уфа-Тобольск- Уфа. Первый рейс состоится в четверг, 6 июня, сообщает пресс-служба аэропорта Ремезов.



В дальнейшем отправиться в Уфу прямым рейсом из Тобольска можно будет по четвергам и воскресеньям. Вылет в четверг в 15:10, в воскресенье в 10:30. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Время в пути 1 час 50 минут.



Напомним, что сейчас из Тобольска прямыми рейсами можно улететь по 10 направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Омск, Самара, Новый Уренгой и Нижнекамск.