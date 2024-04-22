Авиакомпания "Ямал" вводит ягодный тариф - только для ямальцев

Авиакомпания "Ямал" вводит новую программу лояльности для обладателей карты "Морошка", которая будет доступна ямальцам с подтвержденным статусом жителя ЯНАО.

Новый тариф "Морошка" предоставит сниженную стоимость авиабилетов и останется постоянной независимо от сезона, а также предусмотрит бесплатный багаж и ручную кладь. Участники программы смогут совершить до четырех перелетов в год с экономией до 5000 рублей.

Приобрести авиабилеты по тарифу "Морошка" можно будет по аналогии со льготными билетами для детей из многодетных семей ЯНАО. Чтобы совершить покупку необходимо на официальном сайте авиакомпании "Ямал" ввести маршрут и дату вылета, выбрать вариант перелета, отмеченный специальным знаком в виде ягоды - морошки, а на этапе ввода паспортных данных поставить галочку для проверки права применения льготы по программе. Система самостоятельно обратится к базе жителей ЯНАО для проверки регистрации в программе "Морошка" и покажет доступный тариф. Подтверждение происходит мгновенно. Оформить перелет по новому тарифу можно будет и в кассах авиакомпании "Ямал".

Для участия несовершеннолетнего ребенка необходимо привязать его к программе через портал "Госуслуги". Программа действует только на межрегиональных рейсах авиакомпании, внутри округа цены останутся без изменений.