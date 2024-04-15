Семьям мобилизованных предоставят дополнительные льготы по оплате ЖКУ

Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции.

Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.

Решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных в период прохождения ими военной службы.