Форум инвестиционных уполномоченных в апреле пройдёт в Тюмени

15:01 05 апреля 2024
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Всероссийский форум муниципальных инвестиционных уполномоченных состоится в Тюмени 24 и 25 апреля

В рамках форума пройдет пленарная сессия "Инвестиционная привлекательность муниципальных образований", а также организована специальная площадка для обмена опытом по работе с инвесторами на муниципальном уровне. 

Участниками станут представители Минэкономразвития России, главы и их заместители по развитию предпринимательства, инвестиций из разных регионов.

Гендиректор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов:

Всего таких форумов в стране будет четыре, региону дано право первому открыть эту серию. Мы соберем инвестиционных уполномоченных для понимания того, что им необходимо для расширения возможностей влияния на инвестиционный, предпринимательский процесс в муниципалитетах.

Формирование института муниципальных инвестиционных уполномоченных в сентябре 2023 года было рекомендовано Минэкономразвития России.

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