Пожароопасный сезон в Тюменских лесах устанавливается с 5 апреля

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о начале пожароопасного сезона - он начинает действовать с 5 апреля и продлится до осени.

В 2023 году пожароопасный сезон действовал с 3 апреля по 27 октября. В 2022 году - с 15 апреля.

Жителям региона в течение всего сезона запрещается развалить костры, готовить пищу на открытом огне, в том числе мангалах и жаровнях, нельзя сжигать порубочные остатки, разводить огонь на торфяниках и так далее.

Моор призвал земляков "отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона".