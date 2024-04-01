В Тюменской области принимают заявления на обучение по нацпроекту "Демография"

В Тюменской области стартовал прием заявлений на переобучение в рамках национального проекта "Демография". Получить новую, востребованную на рынке труда профессию, граждане могут бесплатно.

Обучение доступно широкому кругу граждан. По-прежнему его могут пройти безработные мамы с детьми дошкольного возраста, граждане возраста 50+ и предпенсионеры, молодёжь до 35 лет без среднего профессионального или высшего образования и другие категории. В 2024 году впервые возможность пройти обучение получили граждане с инвалидностью. Наряду с остальными, получить новую профессию могут даже граждане, ищущие работу, в том числе трудоустроенные на момент обучения, при условии, что выбранное ими направление обучения включено в федеральный перечень профессий, востребованных на рынке труда. Также изменения коснулись и категории "Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет". Теперь пройти обучение могут не только мамочки, но и любой член семьи, фактически находящийся в таком отпуске.

С полным списком категорий граждан, которым доступно переобучение, можно ознакомиться при подаче заявления на портале "Работа России".

В настоящий момент на портале для обучения доступно 29 пилотных программ. В дальнейшем список образовательных направлений будет расширен. Стоит обратить внимание, что возможностью пройти обучение в рамках национального проекта "Демография" можно воспользоваться только один раз.

За 2023 год благодаря реализации национального проекта "Демография" новые профессии приобрели 2 364 жителя Тюменской области.