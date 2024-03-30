Месячник охраны труда стартует в Тюменской области

1 апреля 2024 года в Тюменской области стартует месячник охраны труда. Акция приурочена к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля в целях содействия предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на рабочих местах.
Девизы и лозунги всемирной акции каждый год меняются, но неизменной остается цель - обеспечение безопасности человека на производстве.
По сложившейся традиции в Тюменской области проведение Всемирного дня охраны труда не ограничивается одним днем. На протяжении многих лет по инициативе Департамента труда и занятости населения Тюменской области совместно с социальными партнерами и органами власти всех уровней проводится месячник охраны труда.
Эта информационно-разъяснительная кампания призвана привлечь внимание общественности к проблемам в сфере охраны труда, профилактике производственного травматизма, совершенствованию форм и методов управления охраной труда.
С каждым годом акция вызывает все больший интерес и поддержку общественности. Департамент труда и занятости населения Тюменской области приглашает всех присоединиться к Всемирной акции и организовать мероприятия, которые бы послужили созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах.
В дни месячника охраны труда предлагается проводить: семинары, конференции, круглые столы, посвященные актуальным проблемам охраны труда, выставки, конкурсы, корпоративные "дни охраны труда" и любые другие информационные, пропагандистские и практические мероприятия, способствующие повышению уровня организации работ по охране труда.
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