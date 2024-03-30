Больница и колледж Тюменской области вошли в топ-10 по трудоустройству участников "Абилимпикса"

Две организации Тюменской области вошли в топ-10 лучших работодателей, трудоустраивающих участников чемпионатов по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс".
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подвело итоги федерального этапа Всероссийского рейтинга работодателей. Областная больница №4 (г. Ишим) заняла восьмое место, Тюменский колледж производственных и социальных технологий - десятое.
Всероссийский рейтинг формируется с 2022 года. Его основная цель – продвижение социально ответственного образа работодателя и привлечение внимания общественности к вопросам занятости людей с инвалидностью.
Успех Тюменских организаций в рейтинге свидетельствует о высокой социальной ответственности бизнеса и образовательных учреждений региона. Тюменские работодатели создают условия для реализации трудового потенциала людей с инвалидностью, обеспечивая им достойное и доступное рабочее место.
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