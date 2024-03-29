Профопределение граждан и выбор сферы занятости обсудили в Тюмени

В Тюмени прошло первое заседание региональной межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации граждан, на котором собрались представители исполнительных органов государственной власти, образовательных организаций, работодателей и молодежных организаций.

В ходе заседания обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия в сфере профессиональной ориентации, перспективы и основные направления совместной работы по развитию системы профориентации в регионе.

Директор дептруда и председатель комиссии Александр Сидоров,отметил, что профориентация является эффективным инструментом обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами, и выбор профессии - это одно из самых важных решений в жизни молодых людей.

О реализации профориентационного проекта "Школа-СПО-ВУЗ-Работодатели" в Тюменской области рассказала , начальник отдела профобразования департамента образования и науки Анастасия Парфенова.

Важность и значимость дополнительного образования в профориентации отметила Оксана Савинова, начальник управления дополнительного образования и воспитания областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

С докладами также выступили представители образовательных организаций и Детского технопарка "Кванториум".

С 1 января 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации", который определил основные векторы межведомственной работы по вопросам профессиональной ориентации.

Созданная распоряжением правительства Тюменской области от 13.03.2024 № 181-рп региональная межведомственная комиссия по вопросам профессиональной ориентации граждан будет осуществлять работу на постоянной основе.

Среди основных задач комиссии: разработка мер содействия гражданам в профессиональном самоопределении, развитие системы профориентационной работы с различными категориями граждан, обобщение опыта работы, разработка рекомендаций по вопросам профориентации, рассмотрение проекта ежегодного Плана мероприятий по профессиональной ориентации граждан в Тюменской области, оказание методической и организационной помощи организациям по вопросам проведения профориентационной деятельности в регионе.