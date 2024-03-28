Некоммерческие организации могут получить до 600 тысяч рублей на культурные проекты

Департамент культуры Тюменской области объявляет конкурс среди социально ориентированных НКО на субсидии, максимальный размер которой может достигать 600 000 рублей.

Субсидии выдаются по трем направлениям: создание условий для развития креативного мышления и формирования навыков разработки креативных проектов (пространств); создание условий для популяризации регионального культурного бренда; создание условий для формирования и развития сообщества лидеров культуры Тюменской области.

Приём заявок проходит с 1 апреля по 5 мая через личный кабинет на сайте конкурса.

Ознакомиться с порядком, требованиями к участникам, перечнем документов для участия в конкурсе, техническим заданием, составом конкурсной комиссии можно на сайте конкурса в разделах "Документы" и "Конкурсы". Проконсультироваться по вопросам подготовки заявок – в департаменте культуры Тюменской области у главного специалиста Носыревой Ольги Александровны по телефону 8(345)242-74-29.