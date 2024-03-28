Тюменский реестр инвестпроектов пополнился 40 новыми бизнес-идеями на 400 рабочих мест

Сорок новых бизнес-идей на сумму 4,2 млрд рублей пополнили реестр инвестпроектов Тюменской области за первый квартал 2024 года, в целом в реестре уже 507 проектов на сумму 2,1 трлн рублей, сообщает информцентр правительства ТО.

В результате реализации 40 новых бизнес-идей в регионе планируют создать около 400 новых рабочих мест.

Более 92% проектов (467) реализуют субъекты малого и среднего предпринимательства.

Наиболее распространенные отрасли: 22% — АПК; 11,6% — торговля; 10,9% — гостиничный бизнес и туризм; 8,1% — сервисные услуги; 6,9% — стройиндустрия.

Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает комплексное содействие инвесторам в подборе земельных участков; оформлении разрешительных документов; решении инфраструктурных и организационных вопросов и финансовую поддержку.