Тюменский реестр инвестпроектов пополнился 40 новыми бизнес-идеями на 400 рабочих мест

10:13 28 марта 2024
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Сорок новых бизнес-идей на сумму 4,2 млрд рублей пополнили реестр инвестпроектов Тюменской области за первый квартал 2024 года, в целом в реестре уже 507 проектов на сумму 2,1 трлн рублей, сообщает информцентр правительства ТО.

В результате реализации 40 новых бизнес-идей в регионе планируют создать около 400 новых рабочих мест.

 Более 92% проектов (467) реализуют субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Наиболее распространенные отрасли: 22% — АПК;  11,6% — торговля; 10,9% — гостиничный бизнес и туризм; 8,1% — сервисные услуги; 6,9% — стройиндустрия.

Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает комплексное содействие инвесторам в подборе земельных участков; оформлении разрешительных документов; решении инфраструктурных и организационных вопросов и финансовую поддержку.

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