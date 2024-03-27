Более 660 тюменцев в 2023 году были привлечены за нарушение требований пожарной безопасности

В пожароопасный сезон 2023 года в Тюменской области было выявлено 664 лица, виновных в нарушении обязательных требований пожарной безопасности, виновные лица привлечены к административной ответственности, назначено штрафов на сумму более 21 млн рублей, сообщает ГУ МЧС региона.
Итоги прошлого сезона и подготовку к пожароопасному сезону 2024 года сотрудники ГУ МЧС и облпрокуратуры обсудили на совместном учебно-методический семинаре. Перед участниками ставилась цель не только получить новые знания, но и выработать единые подходы к организации работы на период прохождения пожароопасного сезона, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
Пожароопасный сезон в регионе в 2023 году был объявлен 3 апреля и официально завершился 27 октября.
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