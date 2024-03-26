В Тюменской области закрывают ледовые переправы

В Тюменской области начинают закрывать ледовые переправы
25 марта в 22:00 из-за уменьшения толщины льда на реке Иртыш в селе Уват закроют ледовую переправу для автомобилей.
26 марта в 8:00 будет закрыта ледовая переправа через реку Тобол у села Ярково.
27 марта на ледовой переправе "Тобольск- Бекерова" до 3 тонн понизят разрешенную массу транспортных средств.
Потепление в регионе вызывает промоины в водоемах и делает нахождение на них небезопасным. Представители МЧС региона проводят профилактические рейды "Безопасный лед". Специалисты информируют любителей подледной рыбалки о правилах нахождения на водных объектах весной.
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