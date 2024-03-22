Конференция по охране труда в Тюмени стала площадкой для обсуждения СИЗов и новшеств в законодательстве

Новые правила выдачи средств индивидуальной защиты и изменения законодательства по охране труда в 2024 году обсудили 21 марта на областной конференции по охране труда.

Конференция была приурочена ко Всемирному дню охраны труда. В областном центре собрались 150 специалистов и экспертов в области охраны труда. Для участников была организована выставка средств индивидуальной защиты и выставка рисунков, принимающих участие в областном конкурсе "Охрана труда глазами детей". Организаторами конференции стали департамент труда и занятости населения Тюменской области совместно с ООО "Сигур Эксперт" и Союзом "СРОСТО".

Руководители и специалисты предприятий получили профессиональные консультации от экспертов.

Начальник управления трудовых отношений департамента труда и занятости населения Тюменской области Ирина Ведрова озвучила динамику производственного травматизма в регионе и отметила, что несчастные случаи не являются неизбежными, у них всегда есть причины, которые при развитии профилактической работы можно устранить.

О правоприменительной практике в сфере охраны труда и расследовании несчастных случаев на производстве рассказала Анна Войцеховская, врио начальника отдела (по охране труда) Государственной инспекции труда..

Елена Катаева, директор Союза "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области", отметила итоги развития системы квалификаций и наметила перспективы ее дальнейшего развития в регионе.

О новых правилах выдачи СИЗ рассказала руководитель отдела охраны труда, экологии и промышленной безопасности АО "Почта России", сертифицированный специалист NEBOSH Марина Дорогань.

Свой опыт по улучшению условий труда и снижению производственного травматизма представил Данил Кулев, начальник управления ОТЭППБ ГОиЧС "Тюмень Водоканал".

Марина Шобохонова, эксперт "Сигур", инспектор по охране труда ФГБУ "12 КДЦ" Минобороны России, провела консультацию об изменениях законодательства по охране труда в 2024 году.