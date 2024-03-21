В Тюменской области будут выпускать корма из люцерны

Производство кормов искусственной сушки из люцерны планируют запустить в Тюменской области, инвестиционный проект стоимостью в 5,5 млрд рублей разрабатывает один из сельхозпроизводителей Казанского района.

"Примерный объем - порядка 5,5 млрд рублей, из которых 2,5 млрд - это мелиорация, ну а остальное - это как раз завод, техника, связанная с сушкой и, соответственно, заготовкой данной культуры", - сказал он, отвечая на вопрос об инвестициях в производство люцерны", - сообщил журналистам замгубренатора Чейметов.

Рассматриваются технологии переработки культуры в тюки и гранулы. Они позволяют сделать корма искусственной сушки пригодными для перевозки на дальние расстояния и хранения на длительные сроки без потери качества. Таким образом продукция может уходить на экспорт. Более низкая стоимость ресурсов по сравнению с мировыми производителями позволяет получать конкурентную себестоимость продукции.

Инвестиционный проект предполагает монтаж систем орошения на полях, закупку специализированной сельхозтехники, строительство завода и закупку и наладку оборудования.

Сроки реализации проекта – 2024-2026 годы. Предварительный объем производства кормов — более 30 тысяч тонн. Потенциальные рынки сбыта - РФ, Ближний Восток, Китай, Корея, Япония. При этом наличие в регионе предприятия по производству кормов искусственной сушки на орошении, позволит в годы с аномальными погодными изменениями обеспечить животноводческие предприятия Тюменской области и близлежащих регионов грубыми кормами.