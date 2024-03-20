Тюмень начали отмывать после зимы

Тюмень приводят в порядок после зимы - моют остановочные комплексы, очищают от грязи и пыли ограждения, перила, дорожные знаки, фонари, скамейки.

По данным администрации города, за прошлую неделю рабочие помыли 362 автопавильонов, 2 тысяч опор наружного освещения, 1 300 метров перильного ограждения, 4,2 км барьерного ограждения и 962 дорожных знака.

Эти сезонные работы планируют завершить до начала майских праздников. В первую очередь бригады наводят порядок на центральных улицах города и на набережной.