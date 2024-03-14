Тюменцы стали чаще путешествовать внутри страны и питаться в ресторанах

Жители Тюменской области меняют потребительские предпочтения, в том числе из-за ухода с отечественного рынка товаров и услуг, сокращения зарубежных поездок, сообщает пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

"В регионах "тюменской матрешки" во второй половине января – феврале 2024 потребительская активность по-прежнему находилась на среднем уровне. Высокие ставки по банковским вкладам стимулировали жителей региона больше откладывать деньги, чем тратить их. Некоторые товары и услуги, например, автомобили ушедших с российского рынка марок, путешествия за рубеж стали менее доступны, поэтому тюменцы меняют потребительские предпочтения. Увеличились расходы на поездки внутри страны, посещение спортивных и культурных мероприятий, а также питание вне дома", - указано в сообщении.

Развитие внутреннего туризма общероссийская тенденция. И наш регион - в тренде. В 2023 году область посетили 3,4 млн гостей - на 10% больше, чем в 2022 году. При этом число отдыхающих в тюменских санаториях увеличилось на 22%. Доходы здравниц за девять месяцев 2023 года выросли на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Развитие внутреннего туризма привело к увеличению выручки ресторанов, закусочных и кафе. Оборот гостиниц и предприятий общественного питания в регионе вырос за год на 22%.