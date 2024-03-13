Тюменцы завлекали участников Фестиваля профессий интерактивными играми

Увлекательный выбор профессий, представленный Тюменской службой занятости, оставил яркие впечатления у посетителей. Областной Кадровый центр "Работа России" организовал профориентационные игры, которые привлекли внимание семей и школьников. Мероприятия проходили 13 марта в рамках Фестиваля профессий на Международной выставке "Россия".

Познавательный процесс сопровождался различными игровыми приемами. В ходе игры "Крокодил" дети вживались в роли представителей загаданных профессий, передавая их суть с помощью мимики и жестов, а родители с удовольствием пытались угадать их. Сканворд профессий вызвал неподдельный интерес у младших школьников, побуждая их активно расшифровывать профессии разных сфер деятельности.

Уникальная методика Тюменских специалистов заключается в применении индивидуально-личностного подхода с использованием проективных методик. Дети не получают прямых инструкций, а самостоятельно определяют направление работы. Таким образом, они развивают свои аналитические и коммуникативные способности, а консультанты ненавязчиво направляют их путь.

Новаторская методика тюменских психологов привлекла пристальное внимание представителей кадровых центров из других регионов. Они высоко оценили эффективность профориентационных игр и заинтересовались дальнейшей реализацией подобных проектов в своих областях.

Такие интерактивные мероприятия не только помогают детям и подросткам задуматься о будущей профессии, но и развивают их творческие способности, умение мыслить нестандартно и работать в команде. Оригинальный подход специалистов из Тюмени служит ярким примером успешного использования игровых технологий в области профориентации и способствует появлению новых талантов и востребованных специалистов на рынке труда.

Следующий блок активностей на стенде состоится 18 марта и будет посвящен демонстрации успехов региона в сферах строительства и сельского хозяйства.

Мероприятия будут продолжаться в течение месяца. А завершится фестиваль 12 апреля стартом Всероссийской ярмарки трудоустройства.