В УСТЭКе объяснили, почему повысилась плата за тепло в феврале

Увеличение суммы в квитанциях тюменцев на оплату отопления в феврале 2024 года в компании объяснили продолжительными морозами.

Начисление платы за отопление осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирных и частных домов производится по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии или по нормативу потребления услуги. При оплате по нормативу стоимость услуги по отоплению распределяется равными долями на 9 календарных месяцев, например, платеж за февраль 2024 года будет равен платежу за январь 2024 года. При наличии прибора учета величина начисления зависит от температуры наружного воздуха – чем она ниже, тем большее количество тепловой энергии требуется для отопления. Так, в феврале среднесуточная температура наружного воздуха составила -13,6°С. В том числе в расчетный период вошли 10 дней января, в отдельные дни из них температура воздуха понижалась до – 33,2 °С.

Фактором повышенного энергопотребления может стать ненадлежащее содержание управляющими организациями внутридомовых коммуникаций: в таком случае теплоносителя для обогрева дома поступает больше, чем положено. При оптимальной работе оборудования для предоставления качественной коммунальной услуги по отоплению требуется меньше тепловой энергии, что сказывается и на счете за коммунальные услуги.

УСТЭК рекомендует собственникам придерживаться некоторых правил, чтобы не переплачивать за тепло. Ежемесячно передавать показания индивидуальных приборов учета с 15 по 25 число (до 17-00) в ОАО "ТРИЦ"; своевременно осуществлять проверку состояния, ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета и так далее.