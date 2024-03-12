Компания "Дамате" в 2023 году в Тюменской области создала 111 новых рабочих мест

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"Дамате" в 2023 году в РФ создала 500 новых рабочих мест, 111 из них созданы в Тюменской области. Это стало возможно благодаря развитию племенного репродуктора индейки на территории региона, отмечают в пресс-службе компании.

Напомним, крупнейший в РФ репродуктор индейки второго порядка в регионе введен в эксплуатацию 2022 году, а в 2023 году запустили блок родительского стада, открыв, таким образом все объекты предприятия - 10 птицеводческих площадок: пять для родительского стада и пять для ремонтного молодняка птицы.

Репродуктор рассчитан на производство 12 млн яиц в год и содержание 138 тысяч голов птицы. На сегодня племрепродуктор уже вышел на проектные мощности, что позволило компании первой в России выйти на полную самообеспеченность инкубационным яйцо индейки и отказаться от его импорта.

Особенно востребованными в 2023 году на производстве стали следующие вакансии: ветеринарный врач и ветеринарный санитар в птицеводстве, подсобный рабочий, мойщик-дезинфектор, контролер качества, слесарь-электрик, слесарь КИПиА, инженер АСУТП, водитель погрузчика, водитель автобуса, водитель-экспедитор и т.д.

Генеральный директор группы компаний "Дамате" Андрей Седов:

Кадровый вопрос в АПК сейчас стоит достаточно остро. Тем не менее мы организуем дополнительные вакансии и новые рабочие места. Прием сотрудников активно продолжается и в 2024 году в связи с дальнейшим выходом животноводческих и мясоперерабатывающих проектов "Дамате" на плановые мощности. В рамках действующей в компании кадровой политики мы принимаем на работу как сотрудников с опытом работы на производстве и в сельском хозяйстве, так и специалистов без опыта, работников из других отраслей.

В частности, в компанию на предприятие молочного животноводства в Голышмановском городском округе требуются тракторист, агроном и менеджер отдела снабжения. На производство индейки нужны операторы по искусственному осеменению, технолог, начальник участка, оператор механизированных ферм.